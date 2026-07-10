Обстановка на Гуляйпільському напрямку: найважча ситуація - біля Добропілля, - Сили оборони півдня

На Гуляйпільському напрямку найскладніша ситуація склалася поблизу Добропілля.

Про це в телеефірі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Гуляйпільський напрямок

"На Гуляйпільському напрямку противник щодня проводить доволі велику кількість боєзіткнень. Ми підбиваємо підсумки і говоримо про 25-30 боєзіткнень, тут ворог не спиняється і намагається надалі захоплювати, атакувати і має спроби просуватися вглиб нашої території, проте це йому не вдається", - зазначив речник.

За його словами, найважча ситуація склалася поблизу Добропілля, де російські війська рухаються у напрямку Воздвижівки та Косівцевого. Також противник активно діє на південь від Гуляйполя, в районі Чарівного.

"Там теж зафіксовано кілька бойових зіткнень, там він рухається у напрямку Верхньої Терси, Новосілки і прагне вийти аж до Омельника", - наголосив Волошин.

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Олександрівський напрямок

На Олександрівському напрямку російські війська перекидають резерви для ведення оборонних дій, противник здебільшого веде стрілецькі бої, а не штурми.

"За даними розвідки, це і перекидання резервів, і підрозділів, які готові вести не штурмові, а оборонні дії. Крім того, противник перекидає деяку кількість артилерії, їй притаманно працювати по певних рубежах. Ми фіксуємо не ворожі штурми в більшості, а стрілецькі бої", - розповів речник.

Волошин зауважив, що українська розвідка встановила, що командування 80-го танкового полку 90-ї танкової дивізії РФ отримало суворі стягнення через подання неправдивих відомостей про ситуацію на передньому краї.

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"Сили оборони України зруйнували цю звичну для росіян конфігурацію лінії бойового зіткнення, і ми працюємо активно, знищуючи ворога, і проводимо свої активні дії", - додав він.