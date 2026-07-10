Обстановка на Гуляйпольском направлении: самая сложная ситуация - в районе Доброполья, - Силы обороны юга

На Гуляйпольском направлении наиболее сложная ситуация сложилась вблизи Доброполья.

Об этом в телеэфире рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Гуляйпольское направление

"На Гуляйпольском направлении противник ежедневно проводит довольно большое количество боевых столкновений. Мы подводим итоги и говорим о 25–30 боевых столкновениях, здесь враг не останавливается и пытается и дальше захватывать, атаковать и предпринимает попытки продвигаться вглубь нашей территории, однако это ему не удается", — отметил пресс-секретарь.

По его словам, самая сложная ситуация сложилась вблизи Доброполья, где российские войска движутся в направлении Воздвижевки и Косовцево. Также противник активно действует к югу от Гуляйполя, в районе Чаривного.

"Там тоже зафиксировано несколько боевых столкновений, там он движется в направлении Верхней Терсы, Новоселки и стремится выйти вплоть до Омельника", — подчеркнул Волошин.

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Александровское направление

На Александровском направлении российские войска перебрасывают резервы для ведения оборонительных действий, противник в основном ведет стрелковые бои, а не штурмы.

"По данным разведки, речь идет как о переброске резервов, так и подразделений, готовых вести не штурмовые, а оборонительные действия. Кроме того, противник перебрасывает некоторое количество артиллерии, которая обычно ведет огонь по определенным рубежам. В большинстве случаев мы фиксируем не вражеские штурмы, а стрелковые бои", — рассказал пресс-секретарь.

Волошин отметил, что украинская разведка установила: командование 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии РФ подверглось строгим взысканиям за представление ложных сведений о ситуации на передовой.

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"Силы обороны Украины разрушили эту привычную для россиян конфигурацию линии боевого столкновения, и мы активно работаем, уничтожая врага, и проводим свои активные действия", — добавил он.