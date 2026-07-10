За сутки на фронте произошло 283 боевых столкновения. Больше всего атак - на Славянском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Российские войска 283 раза атаковали позиции Сил обороны. Наиболее интенсивные бои велись на Славянском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, где оккупанты совершили 85 штурмов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанёс 96 авиационных ударов, сбросив 286 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 10 085 дронов-камикадзе и осуществил 3 422 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боевых столкновений с противником, агрессор совершил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 12 - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Нововасильевка, Лиман, Волчанск, Артильное и в сторону населенных пунктов Зыбино, Шевьяковка, Охримовка, Гоптовка, Избицкое.

На Купянском направлении враг совершил четыре атаки в направлении населенных пунктов Куриловка и Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Боровая, Ставки, Лиман, Диброва, Озерное, Шейковка, Дружелюбовка.

На Славянском направлении противник 30 раз штурмовал в сторону Рай-Александровки, Пыскуновки и в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка.

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На Краматорском направлении российские захватчики совершили шесть атак в сторону Тихоновки и в районе Федоровки Второй и Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка, Торецкое и в направлении Вольного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 18 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Удачное, Котлино, Гришино, Васильевка и в направлении населенных пунктов Шевченко, Сергеевка, Белицкое, Мирное.

На Александровском направлении враг четыре раза наносил удары в районах населенных пунктов Толстой и Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижовка, Зализнычное, Цветковое, Чаривное, Горькое и Верхняя Терса.

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На Ореховском направлении наши защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперёд в районе Щербаков, Степового, Степногорска и Плавней.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы, шесть пунктов управления и один другой важный объект противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1460 человек. Также уничтожены один танк, шесть боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, одна реактивная система залпового огня, два средства ПВО, восемь наземных робототехнических комплексов, 1868 беспилотных летательных аппаратов и 339 единиц автомобильной техники противника.0