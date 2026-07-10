За добу на фронті - 283 боєзіткнення. Найбільше атак - на Слов’янському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Російські війська 283 рази атакували позиції Сил оборони. Найінтенсивніші бої точилися на Слов’янському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, де окупанти здійснили 85 штурмів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріли України

Вчора противник здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 286 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10085 дронів-камікадзе та здійснив 3422 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 - із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень з противником, агресор здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Нововасилівка, Лиман, Вовчанськ, Артільне та у бік населених пунктів Зибине, Шев’яківка, Охрімівка, Гоптівка, Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки в напрямку населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Борова, Ставки, Лиман, Діброва, Озерне, Шийківка, Дружелюбівка.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 30 разів у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та в районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найзапекліші бої тривають на Покровському, Гуляйпільському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. КАРТА

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у бік Тихонівки та в районі Федорівки Другої й Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 33 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка, Торецьке та в напрямку Вільного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Котлине, Гришине, Василівка та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Білицьке, Мирне.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Толстой та Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Залізничне, Цвіткове, Чарівне, Гірке та Верхня Терса.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники "Фенікса" знищили танк, наземний робот, гармати та логістику окупантів на чотирьох напрямках. ВIДЕО

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районі Щербаків, Степового, Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, шість пунктів управління та один інший важливий об’єкт противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1460 осіб. Також знешкоджено один танк, шість бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1868 безпілотних літальних апаратів та 339 одиниць автомобільної техніки ворога.0