УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13594 відвідувача онлайн
Новини Бої на Гуляйпільському напрямку Бої на Слов’янському напрямку Костянтинівський напрямок
106 0

За добу на фронті - 283 боєзіткнення. Найбільше атак - на Слов’янському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Російські війська 283 рази атакували позиції Сил оборони. Найінтенсивніші бої точилися на Слов’янському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, де окупанти здійснили 85 штурмів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріли України

Вчора противник здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 286 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10085 дронів-камікадзе та здійснив 3422 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 - із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень з противником, агресор здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті на ранок 10 липня

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Нововасилівка, Лиман, Вовчанськ, Артільне та у бік населених пунктів Зибине, Шев’яківка, Охрімівка, Гоптівка, Ізбицьке.

Ситуація на фронті на ранок 10 липня

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки в напрямку населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка.

Ситуація на фронті на ранок 10 липня

На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Борова, Ставки, Лиман, Діброва, Озерне, Шийківка, Дружелюбівка.

Ситуація на фронті на ранок 10 липня

На Слов’янському напрямку противник штурмував 30 разів у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та в районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка.

Ситуація на фронті на ранок 10 липня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найзапекліші бої тривають на Покровському, Гуляйпільському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. КАРТА

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у бік Тихонівки та в районі Федорівки Другої й Никифорівки.

Ситуація на фронті на ранок 10 липня

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 33 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка, Торецьке та в напрямку Вільного.

Ситуація на фронті на ранок 10 липня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Котлине, Гришине, Василівка та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Білицьке, Мирне.

Ситуація на фронті на ранок 10 липня

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Толстой та Нове Запоріжжя.

Ситуація на фронті на ранок 10 липня

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Залізничне, Цвіткове, Чарівне, Гірке та Верхня Терса.

Ситуація на фронті на ранок 10 липня

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники "Фенікса" знищили танк, наземний робот, гармати та логістику окупантів на чотирьох напрямках. ВIДЕО

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районі Щербаків, Степового, Степногірська та Плавнів.

Ситуація на фронті на ранок 10 липня

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, шість пунктів управління та один інший важливий об’єкт противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1460 осіб. Також знешкоджено один танк, шість бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1868 безпілотних літальних апаратів та 339 одиниць автомобільної техніки ворога.0

Автор: 

армія рф (21493) Генштаб ЗС (8629) бойові дії (6088)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 