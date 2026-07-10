УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13594 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 325 7

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 416 280 осіб (+1 460 за добу), 12 108 танків, 45 680 артсистем, 24 912 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 416 280 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 416 280 (+1 460) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 108 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 912 (+6) од.
  • артилерійських систем – 45 680 (+52) од.
  • РСЗВ – 1 923 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 481 (+2) од.
  • літаків – 437 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 865 (+8) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 400 631 (+1 868) од.
  • крилаті ракети – 4 887 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 118 249 (+339) од.
  • спеціальна техніка – 4 402 (+0) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті зафіксовано 79 боєзіткнень. Ворог активізувався на Слов’янському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

ЗСУ за добу знешкодили 1460 окупантів і 52 артсистеми

Автор: 

армія рф (21493) Генштаб ЗС (8629) ліквідація (4824) знищення (10520)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 