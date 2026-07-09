На фронті зафіксовано 79 боєзіткнень. Ворог активізувався на Слов’янському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб
Від початку доби агресор 79 разів атакував позиції Сил оборони.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 9 липня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Волфине, Сопич, Бачівськ, Кореньок, Рижівка, Яструбщина, Уланове, Гірки, Потапівка; на Чернігівщині – Бучки. Авіаудару зазнала Вільна Слобода.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти 11 разів атакували позиції наших захисників, шість з яких досі тривають, здійснили 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять з реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Лиман, Вовчанськ, Артільне та у бік населених пунктів Зибине, Шев’яківка. Два боєзіткнення досі тривають.
На Куп’янському напрямку ворог здійснює дві атаки в напрямку населеного пункту Курилівка.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали вісім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Борова, Ставки, Лиман, Діброва, Озерне. П’ять боєзіткнень досі тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих атак у бік Рай-Олександрівки та у районі населених пунктів Крива Лука, Закітне Різниківка. Два боєзіткнення досі тривають.
На Краматорському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки в бік Тихонівки.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 16 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, чотири атаки досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти сім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка. Одне боєзіткнення триває.
На Олександрівському напрямку ворог тричі намагався просунутися у районі населеного пункту Толстой.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Залізничне, Цвіткове, Чарівне. Два боєзіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну ворожу атаку в районі Щербаків.
За даними Генштабу, на Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
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