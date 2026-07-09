На фронте зафиксировано 79 боевых столкновений. Враг активизировался на Славянском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток агрессор 79 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 9 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Волфино, Сопич, Бачевск, Коренок, Рыжевка, Яструбщина, Уланово, Горки, Потаповка; в Черниговской области – Бучки. Авиаудару подверглась Вольная Слобода.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты 11 раз атаковали позиции наших защитников, шесть из которых продолжаются до сих пор, осуществили 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Лиман, Волчанск, Артильное и в сторону населенных пунктов Зыбино, Шевьяковка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг проводит две атаки в направлении населенного пункта Куриловка.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Боровая, Ставки, Лиман, Диброва, Озерное. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских атак в сторону Рай-Александровки и в районе населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Ризниковка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отразили две вражеские атаки в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 16 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр; четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты семь раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка. Одно боевое столкновение продолжается.

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На Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в районе населенного пункта Толстой.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили семь вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижевка, Зализничное, Цветково, Чаривное. Два боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку в районе Щербаков.

По данным Генштаба, на Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

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