Более 90 000 обстрелов, свыше 7300 боевых столкновений и 8200 кассетных боеприпасов: Минобороны рассказало о ситуации на фронте в июне
В течение июня ситуация на фронте оставалась напряженной. Число боевых столкновений и случаев применения врагом управляемых авиационных бомб оставалось на высоком уровне.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Число боевых столкновений
Так, по информации Генштаба ВСУ, в прошлом месяце было зафиксировано 7316 боевых столкновений.
В среднем происходило 240 боев в сутки. В частности, 3 июня – 279, что стало наибольшим показателем за первый месяц лета.
Использование РФ КАБ
Как отмечают в Минобороны, пытаясь продвинуться на линии боевого столкновения, враг увеличивает применение управляемых авиабомб. Вражеская авиация сбросила 8266 КАБ. В частности, 13 июня — почти 400.
Всего противник совершил более 90 000 обстрелов, из них более 1300 — из РСЗО.
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