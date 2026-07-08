Более 90 000 обстрелов, свыше 7300 боевых столкновений и 8200 кассетных боеприпасов: Минобороны рассказало о ситуации на фронте в июне

В течение июня ситуация на фронте оставалась напряженной. Число боевых столкновений и случаев применения врагом управляемых авиационных бомб оставалось на высоком уровне.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Число боевых столкновений

Так, по информации Генштаба ВСУ, в прошлом месяце было зафиксировано 7316 боевых столкновений.

В среднем происходило 240 боев в сутки. В частности, 3 июня – 279, что стало наибольшим показателем за первый месяц лета.

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Использование РФ КАБ

Как отмечают в Минобороны, пытаясь продвинуться на линии боевого столкновения, враг увеличивает применение управляемых авиабомб. Вражеская авиация сбросила 8266 КАБ. В частности, 13 июня — почти 400.

Всего противник совершил более 90 000 обстрелов, из них более 1300 — из РСЗО.

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