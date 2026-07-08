Більш як 90 000 обстрілів, понад 7300 боєзіткнень і 8200 КАБів: Міноборони розповіло про ситуацію на фронті у червні

Упродовж червня ситуація на фронті залишалася напруженою. Кількість бойових зіткнень та застосування ворогом керованих авіаційних бомб трималися на високому рівні.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Кількість бойових зіткнень

Так, за інформацією Генштабу ЗСУ, минулого місяця було зафіксовано 7316 бойових зіткнень.

У середньому відбувалося 240 боїв на добу. Зокрема, 3 червня – 279, що стало найбільшою кількістю за перший місяць літа.

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Використання РФ КАБів

Як зауважують у Міноборони, намагаючись просунутися на лінії бойового зіткнення, ворог збільшує застосування керованих авіабомб. Ворожа авіація скинула 8266 КАБів. Зокрема, 13 червня – майже 400.

Загалом противник здійснив понад 90 000 обстрілів, з-поміж них понад 1300 – з РСЗВ.

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