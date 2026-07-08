Більш як 90 000 обстрілів, понад 7300 боєзіткнень і 8200 КАБів: Міноборони розповіло про ситуацію на фронті у червні
Упродовж червня ситуація на фронті залишалася напруженою. Кількість бойових зіткнень та застосування ворогом керованих авіаційних бомб трималися на високому рівні.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Кількість бойових зіткнень
Так, за інформацією Генштабу ЗСУ, минулого місяця було зафіксовано 7316 бойових зіткнень.
У середньому відбувалося 240 боїв на добу. Зокрема, 3 червня – 279, що стало найбільшою кількістю за перший місяць літа.
Використання РФ КАБів
Як зауважують у Міноборони, намагаючись просунутися на лінії бойового зіткнення, ворог збільшує застосування керованих авіабомб. Ворожа авіація скинула 8266 КАБів. Зокрема, 13 червня – майже 400.
Загалом противник здійснив понад 90 000 обстрілів, з-поміж них понад 1300 – з РСЗВ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль