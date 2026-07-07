Ворог переходить до оборони на Олександрівському напрямку та зводить укріплення, - Волошин

Російські війська облаштовують оборонні укріплення на захоплених позиціях. На Олександрівському напрямку під тиском Сил оборони ворог переходить до активної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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"На деяких ділянках фронту ми змушуємо ворога перейти до активних оборонних дій, а не наступальних, тому він там і використовує ті інженерні споруди, які були там раніше і його, і наші", - сказав Волошин.

Та зазначив, що найбільш помітно це на Олександрівському напрямку, де Сили оборони ведуть активні бойові дії та мають певні успіхи у знищенні.

"На деяких ділянках фронту ми змушуємо ворога перейти до активних оборонних дій, а не наступальних, тому він там і використовує ті інженерні споруди, які були там раніше і його, і наші", - сказав Волошин.

Що передувало?

Минулої доби, за даними Генштабу, на Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах Олександрограда, Січневого, Тернового та Калинівського.

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