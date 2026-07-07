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Новини Бої на Олександрівському напрямку
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Ворог переходить до оборони на Олександрівському напрямку та зводить укріплення, - Волошин

Під тиском ЗСУ окупанти укріплюють позиції та переходять до оборони на Олександрівському напрямку

Російські війська облаштовують оборонні укріплення на захоплених позиціях. На Олександрівському напрямку під тиском Сил оборони ворог переходить до активної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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"На деяких ділянках фронту ми змушуємо ворога перейти до активних оборонних дій, а не наступальних, тому він там і використовує ті інженерні споруди, які були там раніше і його, і наші", - сказав Волошин.

Та зазначив, що найбільш помітно це на Олександрівському напрямку, де Сили оборони ведуть активні бойові дії та мають певні успіхи у знищенні.

"На деяких ділянках фронту ми змушуємо ворога перейти до активних оборонних дій, а не наступальних, тому він там і використовує ті інженерні споруди, які були там раніше і його, і наші", - сказав Волошин.

Що передувало?

Минулої доби, за даними Генштабу, на Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах Олександрограда, Січневого, Тернового та Калинівського.

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