Ворог переходить до оборони на Олександрівському напрямку та зводить укріплення, - Волошин
Російські війська облаштовують оборонні укріплення на захоплених позиціях. На Олександрівському напрямку під тиском Сил оборони ворог переходить до активної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
"На деяких ділянках фронту ми змушуємо ворога перейти до активних оборонних дій, а не наступальних, тому він там і використовує ті інженерні споруди, які були там раніше і його, і наші", - сказав Волошин.
Та зазначив, що найбільш помітно це на Олександрівському напрямку, де Сили оборони ведуть активні бойові дії та мають певні успіхи у знищенні.
"На деяких ділянках фронту ми змушуємо ворога перейти до активних оборонних дій, а не наступальних, тому він там і використовує ті інженерні споруди, які були там раніше і його, і наші", - сказав Волошин.
Що передувало?
Минулої доби, за даними Генштабу, на Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах Олександрограда, Січневого, Тернового та Калинівського.
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