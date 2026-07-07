Загроза для Запоріжжя зросла через далекобійні засоби ураження РФ, а не просування окупантів, - Волошин

Небезпека для Запоріжжя зросла через те, що російські війська почали застосовувати засоби ураження з більшою дальністю дії, попри відсутність їхнього просування безпосередньо до міста.

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Чому зросла загроза для Запоріжжя?

"Загрози для Запоріжжя збільшились не тому, що противник став ближчий - він зараз перебуває на відстані як мінімум 30-35 кілометрів, бо Сили оборони України на Оріхівському напрямку, який найближче до Запоріжжя, провели доволі активні дії і відтіснили ворога з деяких позицій, відновили контроль за ними", - сказав Волошин.

РФ застосовує далекобійні FPV-дрони та КАБи

За його словами, посилення загрози пов'язане зі збільшенням дальності російських засобів ураження. Зокрема, війська РФ застосовують FPV-дрони, у тому числі на оптоволокні, які здатні уражати цілі на відстані понад 30 кілометрів, а також використовують різні системи їх доставки.

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"Противник не відмовляється завдавати ударів по Запоріжжю коригованими авіаційними бомбами, завдає ударів ракетами різних модифікацій і конфігурацій, а також доволі активно завдає удари саме безпілотниками типу "Шахед", - зазначив речник.

"Шахеди" залишаються одним із головних засобів ураження ворога

Волошин додав, що ударні безпілотники типу "Шахед" наразі є одним із основних засобів ураження, які російські війська застосовують як по населених пунктах поблизу лінії фронту, так і вглиб території.

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