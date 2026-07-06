Загинув капітан поліції Руслан Ярошевич, який рятував людей під час авіаудару РФ по Запоріжжю. ФОТО

Під час виконання службових обов’язків, внаслідок авіаційного удару, загинув заступник начальника сектору кримінальної поліції Запорізького РУП ГУНП у Запорізькій області капітан поліції Руслан Ярошевич.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

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Що про загиблого відомо?

Як зазначається, Ярошевич народився 3 лютого 1988 року у місті Запоріжжя. Пройшов службу у ЗСУ і понад 17 років свого життя віддав служінню народу України в системі ОВС.

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5 липня 2026 року, коли надійшла інформація, що РФ готує удар по Запоріжжю, Руслан разом з оперуповноваженим СКП Сергієм Синьогубом помчали попередити місцевих мешканців та допомогти дістатися укриття.

Завдяки їхнім самовідданим діям десятки містян опинилися в безпеці і зберегли свої життя.

"Але від удару КАБом Руслан Ярошевич отримав смертельні поранення. Його колега, старший лейтенант поліції, з важкими пораненнями госпіталізований, за його порятунок борються лікарі", - йдеться у повідомленні.

У 38-річного Руслана залишилася дружина і двоє дітей.

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