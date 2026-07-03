Захищаючи Україну, загинула 22-річна доброволиця, операторка БпЛА Аліна (Фрея) Пащенко. ФОТО

Захищаючи Україну від російської агресії, на фронті загинула 22-річна доброволиця, операторка БпЛА Аліна Пащенко на позивний Фрея. Дівчина також була головою черкаського осередку всеукраїнської громадської організації "Сокіл".

Сумну звістку про загибель Аліни Пащенко повідомили громадська організація "Сокіл" та пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, де навчалася військова, інформує Цензор.НЕТ.

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Добровільно долучилася до лав Сил оборони

Аліна Пащенко загинула 1 липня 2026 року під час виконання бойового завдання. Вона доброволицею долучилася до захисту держави.

"Добровільно ставши на захист України, вона проходила службу на посаді операторки БПЛА у складі 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади 3-го армійського корпусу. Подруга "Фрея" віддала найдорожче — власне життя — у боротьбі за свободу, незалежність і майбутнє України", - розповіли в черкаському осередку ВГО "Сокіл".

Аліна Пащенко була випускницею Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

"30 червня її однокурсники отримували дипломи в той час, як вона захищала державу на посаді операторки БПЛА у складі 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади 3-го армійського корпусу. Аліна закінчила 4 курс в ННІ економіки і права за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини". А 1 липня вона загинула під час виконання бойового завдання", - розповіли у пресслужбі навчального закладу.

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