Защищая Украину, погибла 22-летняя доброволица, оператор БПЛА Алина (Фрея) Пащенко. ФОТО

Защищая Украину от российской агрессии, на фронте погибла 22-летняя доброволица, оператор БПЛА Алина Пащенко с позывным "Фрея". Девушка также была председателем черкасского отделения всеукраинской общественной организации "Сокол".

Печальную новость о гибели Алины Пащенко сообщили общественная организация "Сокол" и пресс-служба Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого, где училась военнослужащая, сообщает Цензор.НЕТ.

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Добровольно вступила в ряды Сил обороны

Алина Пащенко погибла 1 июля 2026 года во время выполнения боевого задания. Она в качестве добровольца присоединилась к защите государства.

"Добровольно встав на защиту Украины, она проходила службу в должности оператора БПЛА в составе 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады 3-го армейского корпуса. Подруга "Фрея" отдала самое дорогое — свою жизнь — в борьбе за свободу, независимость и будущее Украины", — сообщили в черкасском отделении ВОО "Сокол".

Алина Пащенко была выпускницей Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого.

"30 июня её однокурсники получали дипломы, в то время как она защищала государство в должности оператора БПЛА в составе 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады 3-го армейского корпуса. Алина закончила 4-й курс в НИИ экономики и права по специальности "Международные экономические отношения". А 1 июля она погибла во время выполнения боевого задания", — сообщили в пресс-службе учебного заведения.

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