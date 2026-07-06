Погиб капитан полиции Руслан Ярошевич, спасавший людей во время авиаудара РФ по Запорожью. ФОТО
При исполнении служебных обязанностей в результате авиаудара погиб заместитель начальника сектора криминальной полиции Запорожского РУП ГУНП в Запорожской области капитан полиции Руслан Ярошевич.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.
Что известно о погибшем?
Как отмечается, Ярошевич родился 3 февраля 1988 года в городе Запорожье. Прошел службу в ВСУ и более 17 лет своей жизни посвятил служению народу Украины в системе ОВД.
5 июля 2026 года, когда поступила информация, что РФ готовит удар по Запорожью, Руслан вместе с оперуполномоченным СКП Сергеем Синегубом помчались предупредить местных жителей и помочь им добраться до укрытия.
Благодаря их самоотверженным действиям десятки горожан оказались в безопасности и сохранили свои жизни.
"Но в результате удара КАБ Руслан Ярошевич получил смертельные ранения. Его коллега, старший лейтенант полиции, с тяжёлыми ранениями госпитализирован, за его спасение борются врачи", — говорится в сообщении.
У 38-летнего Руслана остались жена и двое детей.
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