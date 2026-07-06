Защищая Украину, на фронте погиб военный и телеведущий Иван Трембовецкий. ФОТО
Защищая Украину от российской агрессии, на фронте погиб военнослужащий и тележурналист Иван Трембовецкий. Военному было 43 года.
Об этом сообщили в 1+1 media, передает Цензор.НЕТ.
Путь в армии
"На войне погиб наш коллега, выпускающий редактор телеканала ТЕТ и в свое время – 2+2, Иван Трембовецкий. Иван встал на защиту нашей страны еще в начале войны, в 2014 году, первым среди сотрудников "Плюса", – говорится в сообщении.
В составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ он прошел Дебальцево, Пески, защищал Донецкий аэропорт.
С началом полномасштабной войны Иван снова пошел в армию, последние три года служил в ГУР, а недавно перевелся в 8-й армейский корпус ДШВ, в 238-й отдельный батальон беспилотных систем "Черный сокол". Воевал на Сумском направлении.
"Иван боролся за нашу независимость мужественно и преданно. Несмотря на ранения, возвращался в строй, пользовался большим уважением со стороны побратимов и коллег, всегда оставался человечным и настоящим патриотом своей страны. В гражданской жизни Иван был невероятным профессионалом, душой компании и человеком, который действительно умел разгонять тучи вокруг. Любил свое дело и ждал возвращения к родным "плюсам", а мы - встречи с ним в кругу близких", - отметили в 1+1 media.
У защитника остались жена и две дочери.
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