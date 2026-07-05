Захищаючи Україну, на фронті загинув військовий і телевізійник Іван Трембовецький. ФОТО

Захищаючи Україну від російської агресії, на фронті загинув військовослужбовець та телевізійник Іван Трембовецький. Військовому було 43 роки.

Сумну звістку повідомили в 1+1 media, інформує Цензор.НЕТ.

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Шлях у війську

"На війні загинув наш колега, випусковий редактор телеканалу ТЕТ та свого часу – 2+2, Іван Трембовецький. Іван став на захист нашої країни ще на початку війни, у 2014 році, першим серед плюсівців", - йдеться у повідомленні.

У складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ він пройшов Дебальцево, Піски, захищав Донецький аеропорт.

З початком повномасштабної війни Іван знову пішов до війська, останні три роки служив у ГУРі, а нещодавно перевівся до 8-го армійського корпусу ДШВ 238-го окремого батальйону безпілотних систем "Чорний сокіл". Воював на Сумському напрямку.

"Іван боровся за нашу Незалежність мужньо й віддано. Попри поранення, повертався у стрій, мав велику повагу від побратимів і колег, завжди залишався людяним і справжнім патріотом своєї країни. У цивільному житті Іван був неймовірним професіоналом, душою компанії та людиною, яка дійсно вміла розганяти хмари навколо. Любив свою справу і чекав на повернення до рідних "плюсів", а ми – на зустріч з ним в рідному колі", - зазначили в 1+1 media.

У захисника лишились дружина та дві доньки.

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