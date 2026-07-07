Угроза для Запорожья возросла из-за дальнобойных средств поражения РФ, а не из-за продвижения оккупантов, - Волошин

Опасность для Запорожья возросла из-за того, что российские войска начали применять средства поражения с большей дальностью действия, несмотря на отсутствие их продвижения непосредственно к городу.

Об этом в эфире телеканала заявил пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Почему возросла угроза для Запорожья?

"Угрозы для Запорожья возросли не потому, что противник стал ближе - он сейчас находится на расстоянии как минимум 30-35 километров, поскольку Силы обороны Украины на Ореховском направлении, которое находится ближе всего к Запорожью, провели довольно активные действия и оттеснили врага с некоторых позиций, восстановив контроль над ними", - сказал Волошин.

РФ применяет дальнобойные FPV-дроны и КАБы

По его словам, усиление угрозы связано с увеличением дальности российских средств поражения. В частности, войска РФ применяют FPV-дроны, в том числе на оптоволокне, которые способны поражать цели на расстоянии более 30 километров, а также используют различные системы их доставки.

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"Противник не отказывается наносить удары по Запорожью корректируемыми авиационными бомбами, наносит удары ракетами различных модификаций и конфигураций, а также довольно активно наносит удары именно беспилотниками типа "Шахед", - отметил пресс-секретарь.

"Шахеды" остаются одним из главных средств поражения врага

Волошин добавил, что ударные беспилотники типа "Шахед" в настоящее время являются одним из основных средств поражения, которые российские войска применяют как по населенным пунктам вблизи линии фронта, так и вглубь территории.

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