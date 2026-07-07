Враг переходит к обороне на Александровском направлении и возводит укрепления, - Волошин
Российские войска сооружают оборонительные укрепления на захваченных позициях. На Александровском направлении под давлением Сил обороны противник переходит к активной обороне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин.
"На некоторых участках фронта мы вынуждаем врага перейти к активным оборонительным действиям, а не наступательным, поэтому он там и использует те инженерные сооружения, которые были там ранее - и его, и наши", - сказал Волошин.
При этом он отметил, что наиболее заметно это на Александровском направлении, где Силы обороны ведут активные боевые действия и добиваются определенных успехов в уничтожении противника.
"На некоторых участках фронта мы вынуждаем врага перейти к активным оборонительным действиям, а не наступательным, поэтому он там и использует те инженерные сооружения, которые были там ранее - и его, и наши", - сказал Волошин.
Что предшествовало?
За прошедшие сутки, по данным Генштаба, на Александровском направлении враг пять раз наносил удары в районах Александрограда, Сичневого, Тернового и Калиновского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль