Россияне активизировали инфильтрацию через "зеленку" и массово задействуют КАБы и дроны "Молния" против пехоты, - 3-й АК

На участке фронта, удерживаемом 3-м Армейским корпусом, российские войска активизировали попытки проникновения через густую растительность, массово применяют управляемые авиационные бомбы и всё чаще используют дроны "Молния" даже против украинской пехоты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил заместитель командира отдела связи 3-й Штурмовой бригады Евгений Жуков.

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Оккупанты пытаются продвигаться через "зеленку"

По словам военного, российские подразделения активизировали тактику инфильтрации через лесополосы и густую растительность, пытаясь незаметно приблизиться к украинским позициям.

"Появилась "зеленка" - это главное, потому что врагу гораздо легче скрываться. Сейчас, в принципе, благодаря тому, что есть "зеленка", они очень стараются ею пользоваться и где-то проходить, проникать еще лучше, чем это было возможно 3–4–5 месяцев назад. Потому что была довольно плохая погода почти до конца весны, и в этот момент деревья не цвели, кусты не цвели, не было так много зарослей. Можно было там пробежать, и тебя увидят. А сейчас настолько густые заросли, что дрон туда вообще не может залететь. Смотришь с дрона сверху и ничего не можешь разглядеть, потому что очень густо и сложно. Даже я знаю случаи, когда ребята говорили, что даже не то что сложно что-то увидеть, а очень сложно пройти. Настолько все заросло, что там, где раньше были какие-то тропы, дорожки, что-то в этом роде - их больше нет. Сейчас все заросло, приходится идти с мачете и, как в джунглях, прорубать себе путь", - сказал он.

Превосходство в силах не гарантирует врагу успеха

Жуков отметил, что на участке фронта, который удерживает 3-й Армейский корпус, действуют сразу несколько крупных российских воинских соединений. В частности, это 20-я и 25-я армии, 3-й армейский корпус РФ и 1-я Кантемировская танковая дивизия. В то же время он подчеркнул, что численное превосходство противника не гарантирует ему успеха.

"Для нас самое ценное - это пехотинец. Мы максимально бережем людей, тогда как россияне просто непрерывно бросают личный состав в бой", - отметил Жуков.

Военный добавил, что в настоящее время практически исчезли масштабные механизированные штурмы. Вместо этого оккупанты используют мотоциклы, квадроциклы, багги и легкую технику, которую украинские военные пытаются уничтожать еще на подступах.

Дроны "Молния" все чаще используются против пехоты

Жуков отметил, что российские войска существенно расширили применение беспилотников "Молния".

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Если раньше эти дроны в основном использовались для поражения техники, то теперь ими атакуют даже украинских военных, которые передвигаются по лесополосам.

Кроме того, противник активно применяет комбинированную тактику ударов. Сначала FPV-дрон поражает технику и заставляет её остановиться, после чего второй беспилотник атакует военных, покидающих машину.

Удары по логистике РФ уже сказываются на возможностях оккупантов

Комментируя украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам, Жуков отметил, что говорить о топливном кризисе в российской армии пока преждевременно.

В то же время он подчеркнул, что системные удары по НПЗ, бензовозам, складам топлива и военной логистике необходимо продолжать, поскольку они постепенно ухудшают возможности российских войск и негативно влияют на их морально-психологическое состояние.

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