Росіяни активізували інфільтрацію через "зеленку" та масово застосовують КАБи й дрони "Молнія" проти піхоти, - 3 АК

На ділянці фронту, яку утримує 3-й Армійський корпус, російські війська активізували спроби проникнення через густу рослинність, масово застосовують керовані авіаційні бомби та дедалі частіше використовують дрони "Молнія" навіть проти української піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив заступник командира відділення комунікації 3-ї штурмової бригади Євген Жуков.

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Окупанти намагаються просуватися через "зеленку"

За словами військового, російські підрозділи активізували тактику інфільтрації через лісосмуги та густу рослинність, намагаючись непомітно наблизитися до українських позицій.

"З’явилася зеленка — це головніше, тому що ворогу набагато легше ховатися. Зараз, в принципі, завдяки тому, що є зеленка, вони дуже намагаються нею користуватися і десь проходити, інфільтруватися ще краще, ніж це було можливо 3-4-5 місяців тому. Тому що була доволі погана погода майже до кінця весни, і в цей момент дерева не розквітали, кущі не розквітали, не було так багато хащів. Можна було там пробігти, і тебе побачать. А зараз настільки густі посадки, що дрон туди взагалі не може залетіти. Ти дивишся з дрона зверху і нічого не можеш розглядіти, тому що дуже густо і складно. Навіть я знаю випадки, коли хлопці казали, що навіть не те що складно щось побачити, а дуже складно пройти. Прямо настільки воно все позаростало, що десь у тебе були якісь шляхи раніше, тропинка, щось таке — нема. Воно зараз заросло, треба тобі йти, брати цей мачете і, як в джунглях, йти й прорізати собі шлях", - сказав він.

Перевага в силах не гарантує ворогу успіху

Жуков зазначив, що на ділянці фронту, яку утримує 3-й Армійський корпус, діють одразу кілька великих російських військових з'єднань. Зокрема, зокрема 20-та та 25-та армії, 3-й армійський корпус РФ і 1-ша Кантемирівська танкова дивізія. Водночас він наголосив, що чисельна перевага противника не гарантує йому успіху.

"Для нас найцінніше - це піхотинець. Ми максимально бережемо людей, тоді як росіяни просто безперервно кидають особовий склад у бій", - зазначив Жуков.

Військовий додав, що наразі практично зникли масштабні механізовані штурми. Натомість окупанти використовують мотоцикли, квадроцикли, багі та легку техніку, яку українські військові намагаються знищувати ще на підступах.

Дрони "Молнія" дедалі частіше використовують проти піхоти

Жуков зазначив, що російські війська суттєво розширили застосування безпілотників "Молнія".

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Якщо раніше ці дрони переважно використовували для ураження техніки, то тепер ними атакують навіть українських військових, які пересуваються лісосмугами.

Крім того, противник активно застосовує комбіновану тактику ударів. Спочатку FPV-дрон уражає техніку та змушує її зупинитися, після чого другий безпілотник атакує військових, які залишають машину.

Удари по логістиці РФ вже впливають на можливості окупантів

Коментуючи українські удари по російських нафтопереробних заводах і логістичних об'єктах, Жуков зазначив, що говорити про паливну кризу в російській армії наразі передчасно.

Водночас він підкреслив, що системні удари по НПЗ, бензовозах, складах пального та військовій логістиці необхідно продовжувати, оскільки вони поступово погіршують можливості російських військ і негативно впливають на їхній морально-психологічний стан.

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