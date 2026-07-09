Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Гуляйпольском, Славянском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

За прошедшие сутки зафиксировано 268 боевых столкновений. Наибольшую активность оккупанты проявили на Покровском направлении, где произошло 38 штурмов. Интенсивные атаки также зафиксированы на Гуляйпольском, Константиновском и Славянском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением шести ракет и 87 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 295 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9705 дронов-камикадзе и осуществили 3054 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Лужки и Волфино Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили два вражеских штурма. В то же время агрессор нанес один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и осуществил 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили два штурма противника в районе Гоптовки.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Новоплатоновки и Кившаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты пятнадцать раз атаковали в районах Ставков, Дробышево и Лимана, а также в направлениях Дружелюбровки, Дерилово, Шейковки, Новоселовки и Ямполя.

На Славянском направлении противник совершил 28 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлениях населенных пунктов Никифоровка, Тихоновка и Юровка.

На Константиновском направлении зафиксировано 29 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлении Степановки и Александро-Шультино.

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Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 38 атак. Враг проявлял активность в районах Торецкого, Покровска, Родинского и Белицкого, а также осуществлял штурмы в направлении Павловки, Вольного, Шевченко, Гришино, Молодецкого, Новоподогородного, Светлого, Гулево, Матяшево, Дорожного, Никаноровки, Нового Донбасса, Котлино и Удачного.

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в направлении населенных пунктов Новогеоргиевка и Воскресенка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 30 раз атаковали позиции Сил обороны. Враг пытался продвинуться в районах Гуляйпольского, Новоселовки и Верхней Терсы, а также в направлениях Гиркого, Рыбного, Доброполья, Воздвижевки, Цветково, Косовцево и Чаривного.

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На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлениях Степового и Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек. Также уничтожено семь танков, три боевые бронированные машины, 59 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, один самолет, четыре наземных робототехнических комплекса, 1843 беспилотных летательных аппарата, 363 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники противника.