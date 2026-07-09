Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 414 820 человек (+1 310 за сутки), 12 107 танков, 45 628 артиллерийских систем, 24 906 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 414 820 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 414 820 (+1 310) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 107 (+7) единиц

боевых бронированных машин — 24 906 (+3) единиц

артиллерийских систем – 45 628 (+59) единиц

РСЗО – 1 922 (+4) единицы

средств ПВО – 1 479 (+1) единиц

самолетов – 437 (+1) единиц

вертолетов – 353 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов – 1 857 (+4) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 763 (+1 843) единицы

крылатых ракет – 4 887 (+0) единиц

кораблей / катеров – 33 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 117 910 (+363) единиц

специальной техники – 4 402 (+4) единицы.

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