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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 414 820 человек (+1 310 за сутки), 12 107 танков, 45 628 артиллерийских систем, 24 906 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 414 820 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 414 820 (+1 310) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 107 (+7) единиц
  • боевых бронированных машин — 24 906 (+3) единиц
  • артиллерийских систем – 45 628 (+59) единиц
  • РСЗО – 1 922 (+4) единицы
  • средств ПВО – 1 479 (+1) единиц
  • самолетов – 437 (+1) единиц
  • вертолетов – 353 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов – 1 857 (+4) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 763 (+1 843) единицы
  • крылатых ракет – 4 887 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 117 910 (+363) единиц
  • специальной техники – 4 402 (+4) единицы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант снял на видео удар украинского FPV-дрона по блиндажу, в котором он находился вместе со своими пособниками. ВИДЕО

Потери противника

Автор: 

армия РФ (23258) Генштаб ВС (8311) ликвидация (4434) уничтожение (10193)
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Топ комментарии
+7
І літачок!
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09.07.2026 07:22 Ответить
+5
У кацапів, для нас, з'явилася нова кличка - "блендери"... Ідіоти самі не розуміють, як точно вони "вгадали".
Бле́ндер (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. blender - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87 «змішувач») - настільний електроhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4 прилад, призначений для подрібнення їжі, готування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F емульсій, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8E%D1%80%D0%B5 пюре, збивання напоїв, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81 мусів тощо, а також розколювання льоду.
Вже багато років ми "подрібнюємо" та "змішуємо" кацапське "м'ясо", з землею, кацапське небо - з димом їх палаючих НПЗ, і їх кораблі - з водою Азовського, Чорного, та Балтійського морів...
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09.07.2026 07:29 Ответить
+5
Минув 4523! день москальсько-української війни.
445!!!! одиниць знищеної техніки, 1! пєплац та 1310! чумардосів за день.
НРК присутні, броня норм, спецтехніка, арта та логістика файно.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 210 000!, спецтехніка закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 414 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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09.07.2026 08:45 Ответить

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