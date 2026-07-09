Оккупант снял удар украинского FPV-дрона по блиндажу, в котором он находился вместе со своими приспешниками. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российский военный случайно запечатлел момент удара украинского FPV-дрона по блиндажу, где также находились его соратники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время съемки в укрытии находились как минимум трое рашистов.

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В этот момент по блиндажу нанес удар беспилотник Сил обороны Украины.

В результате точного попадания крыша укрытия была разрушена, а информация о судьбе оккупантов отсутствует.

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