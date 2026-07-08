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Операторы подразделения "Аркан" засняли самоликвидацию оккупанта посреди степи. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, снятая операторами ударных беспилотников "Аркан" 108-го батальона в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", на которой запечатлены последние минуты жизни рашиста на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры были сняты украинским беспилотником во время выполнения боевого задания.

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На видео российский военный находится в открытой местности и пытается покончить с собой из стрелкового оружия.

Вследствие трех неудачных попыток рашист всё же смог сначала выстрелить в воздух, а затем — себе в голову.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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