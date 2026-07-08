Операторы подразделения "Аркан" засняли самоликвидацию оккупанта посреди степи. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, снятая операторами ударных беспилотников "Аркан" 108-го батальона в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", на которой запечатлены последние минуты жизни рашиста на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры были сняты украинским беспилотником во время выполнения боевого задания.
На видео российский военный находится в открытой местности и пытается покончить с собой из стрелкового оружия.
Вследствие трех неудачных попыток рашист всё же смог сначала выстрелить в воздух, а затем — себе в голову.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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