Оператори підрозділу "Аркан" зафільмували самоліквідацію окупанта серед степу. ВIДЕО 18+
У мережі опублікували відеозапис, зафіксований операторами ударних безпілотників "Аркан" 108-го батальйону у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", на якому показано останні хвилини рашиста на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри були зняті українським безпілотником під час виконання бойового завдання.
На відео російський військовий перебуває у відкритій місцевості та намагається самоліквідуватися зі стрілецької зброї.
У результаті трьох невдалих спроб рашист усе ж таки зміг спочатку зробити постріл у повітря, а потім - собі в голову.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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