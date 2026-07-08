Оператори підрозділу "Аркан" зафільмували самоліквідацію окупанта серед степу. ВIДЕО 18+

У мережі опублікували відеозапис, зафіксований операторами ударних безпілотників "Аркан" 108-го батальйону у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", на якому показано останні хвилини рашиста на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри були зняті українським безпілотником під час виконання бойового завдання.

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На відео російський військовий перебуває у відкритій місцевості та намагається самоліквідуватися зі стрілецької зброї.

У результаті трьох невдалих спроб рашист усе ж таки зміг спочатку зробити постріл у повітря, а потім - собі в голову.

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