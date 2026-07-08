Повітряні сили показали серію авіаударів по штурмових групах рашистів і пунктах управління БпЛА РФ. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України завдали серії високоточних авіаударів по військових об'єктах окупантів на різних ділянках фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі винищувачів застосували авіабомби для ураження штурмових груп противника, пунктів управління безпілотниками, майстерень із боєкомплектом та інших військових об'єктів.

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За даними українських військових, усі цілі знаходилися в будівлях, які ворог використовував для розміщення особового складу та забезпечення бойових дій.

Унаслідок точних ударів об'єкти були знищені разом із особовим складом ЗС РФ.

Добірку кадрів ураження місць дислокації противника опублікував один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі.

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