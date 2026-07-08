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Прикордонники на Півдні знищили гармату Д-30, технічне обладнання та позиції окупантів. ВIДЕО

Оператори безпілотників Державної прикордонної служби завдали чергових точних ударів по російських позиціях на Південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки прикордонники виявили та уразили гармату Д-30, технічне обладнання противника, а також позиції окупантів разом з особовим складом.

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Унаслідок точних ударів було знищено артилерійську систему, обладнання та живу силу ворога.

Кадрами бойової роботи поділилися українські прикордонники у соцмережах.

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