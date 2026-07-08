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Новини Відео Бої на Сумщині
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Росіянин, стріляючи в український дрон, поцілив у свого поплічника. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано момент атаки українського безпілотника бійців 210-го окремого штурмового полку (ОШП) ЗСУ на двох російських штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час спроби поцілити у дрон окупант почав стріляти із автомата. БПЛА саме упритул наблизився до його поплічника, тож кулі прошили тіло росіянина.

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"Окупант намагався збити український БпЛА, а поцілив у свого. Дронарі 210 ОШП дають прикурити ворогу на Сумщині", - йдеться у повідомленні до відео.

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армія рф (21496) курйоз (605) Сумська область (4877) знищення (10523) дрони (8669)
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Топ коментарі
+18
нє надо ім мєшать..
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08.07.2026 14:53 Відповісти
+9
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08.07.2026 15:13 Відповісти
+8
В цій картині прекрасне все!
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08.07.2026 15:30 Відповісти

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