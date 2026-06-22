Росіянин із прапором СРСР летить із верхівки сосни, яка не витримала його ваги та зламалася. ВIДЕО

У мережі з'явився кумедний відеозапис, на якому зафіксовано падіння росіянина з величезної висоти під час спроби встановити червоний прапор СРСР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент трапився в одному з населених пунктів країни-агресорки.

Прихильник тоталітарного режиму вирішив проявити "патріотизм" і видерся на саму верхівку високої сосни, тримаючи в руках прапор колишнього СРСР. Проте, коли чоловік майже дістався мети і спробував закріпити древко, тонка верхівка дерева не витримала ваги, а сам "альпініст" втратив рівновагу.

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На кадрах зафіксовано момент, як росіянин під крики очевидців стрімко летить донизу, ламаючи спиною та ногами численні сухі гілки сосни. Падіння з висоти кількох метрів виявилося максимально жорстким.

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