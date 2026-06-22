Россиянин с флагом СССР падает с верхушки сосны, которая не выдержала его веса и сломалась

В сети появилась забавная видеозапись, на которой запечатлено падение россиянина с огромной высоты во время попытки установить красный флаг СССР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в одном из населенных пунктов страны-агрессора.

Сторонник тоталитарного режима решил проявить "патриотизм" и взобрался на самую верхушку высокой сосны, держа в руках флаг бывшего СССР. Однако, когда мужчина почти достиг цели и попытался закрепить древко, тонкая верхушка дерева не выдержала веса, а сам "альпинист" потерял равновесие.

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На кадрах запечатлен момент, как россиянин под крики очевидцев стремительно летит вниз, ломая спиной и ногами многочисленные сухие ветки сосны. Падение с высоты нескольких метров оказалось максимально жестким.

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