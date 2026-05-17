РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4909 посетителей онлайн
Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ День памяти жертв политических репрессий
1 327 11

Украина призывает Россию открыть архивы о преступлениях СССР

МИД Украины в Киеве призвал открыть архивы НКВД

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить преступления советского режима и потребовать открытия архивов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Память о жертвах и призыв к правде

В ведомстве подчеркнули необходимость сохранять память о миллионах людей, ставших жертвами репрессий, преследований и уничтожения. В частности, упоминаются места массовых захоронений, среди которых Быковнянский лес, Демьянов лаз, Суча балка, Пятихатки, Рутченково поле и Сандармох.

В МИД подчеркивают, что многие преступления советской власти так и не были должным образом расследованы и осуждены. Именно это, по их словам, привело к новым преступлениям во время нынешней войны России против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число участников Коалиции за возвращение украинских детей выросло до 49, — МИД

Требование открыть архивы и наказать виновных

Украина призывает мировое сообщество помнить о каждой жертве и требовать ответственности как за преступления прошлого, так и за современные злодеяния. Также речь идет о необходимости поддержки независимых исследований и противодействия попыткам искажения истории.

В МИД подчеркнули необходимость открыть архивы и обнародовать документы о преступлениях НКВД. Это должно помочь установить имена жертв и виновных, а также восстановить историческую справедливость.

Отдельно отмечается, что Украина вместе с партнерами имеет шанс разорвать круг безнаказанности. Для этого важны международные механизмы, в частности специальный трибунал, реестр убытков, компенсационные механизмы и расследования международных и национальных институтов.

В ведомстве подчеркивают, что без справедливости для жертв невозможно достичь прочного мира и безопасности.

День памяти жертв политических репрессий в Украине отмечают ежегодно в третье воскресенье мая. Президент Зеленский подчеркнул, что сотни тысяч украинцев и представителей других народов прошли через советскую машину террора. Абсолютное большинство из них – просто потому, что были собой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Европы одобрил создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ

Автор: 

МИД (7054) репрессии (2718) СССР (803) жертвы (2238) советская власть (11) война в Украине (8271)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Може їм ще поточні архіви відкрить??Бо їх уся історія-це нескіченні архиви злочинів...Щас,побігли вони і видкрили...Це все одно,що призивати цих вирордків добровільно піти і здатися в Гаагу.
показать весь комментарий
17.05.2026 22:24 Ответить
+8
найбільша таємниця москви-орди-рф..
є її історія..
показать весь комментарий
17.05.2026 22:20 Ответить
+6
А навіщо це Роісє?
Може ще ***** у Гаагу з повинною податися?
показать весь комментарий
17.05.2026 22:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підкажіть, я серйозно не знаю, які країни купували зерно в срср під час Голодомору? Де знайти ці архіви?
показать весь комментарий
17.05.2026 22:14 Ответить
В Європу йшло зерно - Німеччина Британія Франція Італія Нідерланди Бельгія
показать весь комментарий
17.05.2026 22:21 Ответить
Пруфи з архівів треба
показать весь комментарий
17.05.2026 22:44 Ответить
Вже побігли і відкрили...
А розвідка для чого: в свій час Буд хвалився,що має своїх людей в оточенні пу.
Нехай лише дасть команду скопіювати їх і відкрити.
показать весь комментарий
17.05.2026 22:15 Ответить
найбільша таємниця москви-орди-рф..
є її історія..
показать весь комментарий
17.05.2026 22:20 Ответить
Може їм ще поточні архіви відкрить??Бо їх уся історія-це нескіченні архиви злочинів...Щас,побігли вони і видкрили...Це все одно,що призивати цих вирордків добровільно піти і здатися в Гаагу.
показать весь комментарий
17.05.2026 22:24 Ответить
А навіщо це Роісє?
Може ще ***** у Гаагу з повинною податися?
показать весь комментарий
17.05.2026 22:36 Ответить
Може також закликати кацапів щоб ще й історичні артефакти та музейні експонати повернули? Авось спрацює.
показать весь комментарий
17.05.2026 22:48 Ответить
пуйло ці документи давно знищив .
показать весь комментарий
17.05.2026 22:53 Ответить
В х*йлостані при владі з 1917р. більше ста років НЕЗМІННО одна і та ж сама кривава банда - "ЛУБЯНСЬКА ОПГ" (ОЗУ). Були тільки незначні зміни назв та кольорів партквітків. Як вони можуть викривати та визнавати свої власні злочини?
показать весь комментарий
17.05.2026 23:03 Ответить
Тибільний тролінг, як і будь-яка зелена ініціатива.
показать весь комментарий
17.05.2026 23:28 Ответить
 
 