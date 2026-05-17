Украина призывает Россию открыть архивы о преступлениях СССР

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить преступления советского режима и потребовать открытия архивов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Память о жертвах и призыв к правде

В ведомстве подчеркнули необходимость сохранять память о миллионах людей, ставших жертвами репрессий, преследований и уничтожения. В частности, упоминаются места массовых захоронений, среди которых Быковнянский лес, Демьянов лаз, Суча балка, Пятихатки, Рутченково поле и Сандармох.

В МИД подчеркивают, что многие преступления советской власти так и не были должным образом расследованы и осуждены. Именно это, по их словам, привело к новым преступлениям во время нынешней войны России против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число участников Коалиции за возвращение украинских детей выросло до 49, — МИД

Требование открыть архивы и наказать виновных

Украина призывает мировое сообщество помнить о каждой жертве и требовать ответственности как за преступления прошлого, так и за современные злодеяния. Также речь идет о необходимости поддержки независимых исследований и противодействия попыткам искажения истории.

В МИД подчеркнули необходимость открыть архивы и обнародовать документы о преступлениях НКВД. Это должно помочь установить имена жертв и виновных, а также восстановить историческую справедливость.

Отдельно отмечается, что Украина вместе с партнерами имеет шанс разорвать круг безнаказанности. Для этого важны международные механизмы, в частности специальный трибунал, реестр убытков, компенсационные механизмы и расследования международных и национальных институтов.

В ведомстве подчеркивают, что без справедливости для жертв невозможно достичь прочного мира и безопасности.

День памяти жертв политических репрессий в Украине отмечают ежегодно в третье воскресенье мая. Президент Зеленский подчеркнул, что сотни тысяч украинцев и представителей других народов прошли через советскую машину террора. Абсолютное большинство из них – просто потому, что были собой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Европы одобрил создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ