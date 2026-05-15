Совет Европы одобрил запуск спецтрибунала по преступлению агрессии РФ

Комитет министров Совета Европы принял ключевое решение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины.

В Кишиневе во время встречи на министерском уровне 36 государств мира и Европейский Союз согласовали Расширенное частичное соглашение, которое запускает механизм создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Документ предусматривает формирование руководящего комитета будущего трибунала и определяет базовые административные и управленческие принципы его работы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что принятое решение является фактическим прохождением "точки невозврата", после которой спецтрибунал приобретает статус юридической реальности. В то же время он подчеркнул, что это лишь старт долгого процесса, который должен привести к реальным приговорам и практической ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины.

По словам Сибиги, круг стран-участниц в дальнейшем будет расширяться, а следующими шагами станут создание институциональной базы в Гааге и запуск полноценной работы трибунала. Он подчеркнул, что этот механизм имеет значение не только для Украины и Европы, но и для формирования международной системы, в которой преступление агрессии не остается безнаказанным.

Что предшествовало?

30 апреля Европейский парламент принял резолюцию "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине".

В резолюции содержится призыв к ЕС как можно скорее присоединиться и завершить создание трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне сообщил, что Европейский Союз официально уведомил Совет Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению об Управляющем комитете Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.

Спецтрибунал по преступлениям России

21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.

В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.

Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.

Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.

25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.

1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

