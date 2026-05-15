Рада Європи схвалила запуск спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив ключове рішення щодо запуску Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

У Кишиневі під час зустрічі на міністерському рівні 36 держав світу та Європейський Союз погодили Розширену часткову угоду, яка запускає механізм створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Документ передбачає формування керівного комітету майбутнього трибуналу та визначає базові адміністративні й управлінські засади його роботи.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ухвалене рішення є фактичним проходженням "точки неповернення", після якої спецтрибунал набуває статусу юридичної реальності. Водночас він наголосив, що це лише старт довгого процесу, який має привести до реальних вироків і практичної відповідальності за розв’язання агресивної війни проти України.

За словами Сибіги, коло країн-учасниць надалі розширюватиметься, а наступними кроками стануть створення інституційної бази в Гаазі та запуск повноцінної роботи трибуналу. Він підкреслив, що цей механізм має значення не лише для України та Європи, а й для формування міжнародної системи, в якій злочин агресії не залишається безкарним.

Що передувало?

30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні".

У резолюції міститься заклик до ЄС якнайшвидше долучитися та фіналізувати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні повідомив, що Європейський Союз офіційно повідомив Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.

25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.

1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

