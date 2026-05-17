Україна закликає Росію відкрити архіви про злочини СРСР

МЗС України у Києві заклик відкрити архіви НКВС

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту засудити злочини радянського режиму та вимагати відкриття архівів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Пам’ять про жертв і заклик до правди

У відомстві наголосили на необхідності зберігати пам’ять про мільйони людей, які стали жертвами репресій, переслідувань і знищення. Зокрема згадуються місця масових поховань, серед яких Биківнянський ліс, Дем’янів лаз, Суча балка, П’ятихатки, Рутченкове поле та Сандармох.

У МЗС підкреслюють, що багато злочинів радянської влади так і не були належно розслідувані та засуджені. Саме це, за їхніми словами, призвело до нових злочинів під час нинішньої війни Росії проти України.

Вимога відкрити архіви та покарати винних

Україна закликає світову спільноту пам’ятати про кожну жертву та вимагати відповідальності як за злочини минулого, так і за сучасні злодіяння. Також йдеться про необхідність підтримки незалежних досліджень і протидії спробам викривлення історії.

У МЗС наголосили на потребі відкрити архіви та оприлюднити документи про злочини НКВС. Це має допомогти встановити імена жертв і винних, а також відновити історичну справедливість.

Окремо зазначається, що Україна разом із партнерами має шанс розірвати коло безкарності. Для цього важливими є міжнародні механізми, зокрема спеціальний трибунал, реєстр збитків, компенсаційні механізми та розслідування міжнародних і національних інституцій.

У відомстві підкреслюють, що без справедливості для жертв неможливо досягти тривалого миру та безпеки.

День пам’яті жертв політичних репресій в Україні відзначають щороку у третю неділю травня. Президент Зеленський наголосив, що сотні тисяч українців та представників інших народів пройшли через радянську машину терору. Абсолютна більшість із них – просто тому, що були собою.

Може їм ще поточні архіви відкрить??Бо їх уся історія-це нескіченні архиви злочинів...Щас,побігли вони і видкрили...Це все одно,що призивати цих вирордків добровільно піти і здатися в Гаагу.
17.05.2026 22:24 Відповісти
найбільша таємниця москви-орди-рф..
є її історія..
17.05.2026 22:20 Відповісти
А навіщо це Роісє?
Може ще ***** у Гаагу з повинною податися?
17.05.2026 22:36 Відповісти
Підкажіть, я серйозно не знаю, які країни купували зерно в срср під час Голодомору? Де знайти ці архіви?
17.05.2026 22:14 Відповісти
В Європу йшло зерно - Німеччина Британія Франція Італія Нідерланди Бельгія
17.05.2026 22:21 Відповісти
Пруфи з архівів треба
17.05.2026 22:44 Відповісти
Вже побігли і відкрили...
А розвідка для чого: в свій час Буд хвалився,що має своїх людей в оточенні пу.
Нехай лише дасть команду скопіювати їх і відкрити.
17.05.2026 22:15 Відповісти
Може також закликати кацапів щоб ще й історичні артефакти та музейні експонати повернули? Авось спрацює.
17.05.2026 22:48 Відповісти
пуйло ці документи давно знищив .
17.05.2026 22:53 Відповісти
В х*йлостані при владі з 1917р. більше ста років НЕЗМІННО одна і та ж сама кривава банда - "ЛУБЯНСЬКА ОПГ" (ОЗУ). Були тільки незначні зміни назв та кольорів партквітків. Як вони можуть викривати та визнавати свої власні злочини?
17.05.2026 23:03 Відповісти
Тибільний тролінг, як і будь-яка зелена ініціатива.
17.05.2026 23:28 Відповісти
 
 