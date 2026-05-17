Україна закликає Росію відкрити архіви про злочини СРСР

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту засудити злочини радянського режиму та вимагати відкриття архівів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Пам’ять про жертв і заклик до правди

У відомстві наголосили на необхідності зберігати пам’ять про мільйони людей, які стали жертвами репресій, переслідувань і знищення. Зокрема згадуються місця масових поховань, серед яких Биківнянський ліс, Дем’янів лаз, Суча балка, П’ятихатки, Рутченкове поле та Сандармох.

У МЗС підкреслюють, що багато злочинів радянської влади так і не були належно розслідувані та засуджені. Саме це, за їхніми словами, призвело до нових злочинів під час нинішньої війни Росії проти України.

Вимога відкрити архіви та покарати винних

Україна закликає світову спільноту пам’ятати про кожну жертву та вимагати відповідальності як за злочини минулого, так і за сучасні злодіяння. Також йдеться про необхідність підтримки незалежних досліджень і протидії спробам викривлення історії.

У МЗС наголосили на потребі відкрити архіви та оприлюднити документи про злочини НКВС. Це має допомогти встановити імена жертв і винних, а також відновити історичну справедливість.

Окремо зазначається, що Україна разом із партнерами має шанс розірвати коло безкарності. Для цього важливими є міжнародні механізми, зокрема спеціальний трибунал, реєстр збитків, компенсаційні механізми та розслідування міжнародних і національних інституцій.

У відомстві підкреслюють, що без справедливості для жертв неможливо досягти тривалого миру та безпеки.

День пам’яті жертв політичних репресій в Україні відзначають щороку у третю неділю травня. Президент Зеленський наголосив, що сотні тисяч українців та представників інших народів пройшли через радянську машину терору. Абсолютна більшість із них – просто тому, що були собою.

