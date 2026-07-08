Россиянин, стреляя в украинский дрон, попал в своего соратника

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент атаки украинского беспилотника бойцами 210-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ на двух российских штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, при попытке поразить дрон оккупант начал стрелять из автомата. БПЛА как раз вплотную приблизился к его напарнику, поэтому пули пронзили тело россиянина.

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"Оккупант пытался сбить украинский БПЛА, а попал в свой. Дронари 210 ОШП дают отпор врагу в Сумской области", - говорится в подписи к видео.

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