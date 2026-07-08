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Пограничники на юге уничтожили пушку Д-30, техническое оборудование и позиции оккупантов. ВИДЕО

Операторы беспилотников Государственной пограничной службы нанесли очередные точные удары по российским позициям на Южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе аэроразведки пограничники обнаружили и поразили пушку Д-30, техническое оборудование противника, а также позиции оккупантов вместе с личным составом.

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В результате точных ударов были уничтожены артиллерийская система, оборудование и живая сила врага.

Кадрами боевых действий поделились украинские пограничники в соцсетях.

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армия РФ (23258) Госпогранслужба (7203) пограничники (1729) уничтожение (10193) артиллерия (774)
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