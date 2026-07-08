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Пограничники на юге уничтожили пушку Д-30, техническое оборудование и позиции оккупантов. ВИДЕО
Операторы беспилотников Государственной пограничной службы нанесли очередные точные удары по российским позициям на Южном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе аэроразведки пограничники обнаружили и поразили пушку Д-30, техническое оборудование противника, а также позиции оккупантов вместе с личным составом.
В результате точных ударов были уничтожены артиллерийская система, оборудование и живая сила врага.
Кадрами боевых действий поделились украинские пограничники в соцсетях.
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