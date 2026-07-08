Оккупант показал разрушенный мост в Белгородской области: "Это п#здец, товарищи"
В сети появилось видео, на котором россиянин демонстрирует последствия удара по мосту в Белгородской области и не скрывает своих эмоций от увиденного.
Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно информации, обнародованной вместе с видео, переправа была уничтожена в результате удара высокоточной авиабомбой.
На кадрах оккупант снимает полностью разрушенный мост, который больше не пригоден для использования.
"Это п#здец, товарищи", — комментирует увиденное россиянин.
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