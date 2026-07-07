В Белгороде после взрывов произошел блэкаут, сообщают о пожаре на газовом объекте. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 7 июля в российском Белгороде и области прогремела серия мощных взрывов. В городе произошло отключение электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Исполняющий обязанности губернатора Белгородской области заявил о ракетном ударе, повреждении одного из объектов в городе и энергетической инфраструктуры.

По информации российских СМИ, вероятным объектом атаки является Белгородское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛВУМГ). После атаки на его территории возник пожар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Белгороде прогремели взрывы, город остался без электричества: очевидцы сообщают об ударе по энергетическому объекту. ВИДЕО

Что известно о Белгородском ЛВУМГ?

ЛВУМГ - филиал ООО "Газпромтрансгаз Москва", входящий в структуру ПАО "Газпром".

Основная задача подразделения - эксплуатация объектов магистрального газопровода на территории Белгородской области и обеспечение надежной доставки природного газа потребителям региона.





