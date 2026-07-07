В Белгороде после взрывов произошел блэкаут, сообщают о пожаре на газовом объекте. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 7 июля в российском Белгороде и области прогремела серия мощных взрывов. В городе произошло отключение электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Исполняющий обязанности губернатора Белгородской области заявил о ракетном ударе, повреждении одного из объектов в городе и энергетической инфраструктуры.
По информации российских СМИ, вероятным объектом атаки является Белгородское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛВУМГ). После атаки на его территории возник пожар.
Что известно о Белгородском ЛВУМГ?
ЛВУМГ - филиал ООО "Газпромтрансгаз Москва", входящий в структуру ПАО "Газпром".
Основная задача подразделения - эксплуатация объектов магистрального газопровода на территории Белгородской области и обеспечение надежной доставки природного газа потребителям региона.
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