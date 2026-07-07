У Бєлгороді після вибухів стався блекаут, повідомляють про пожежу на газовому об’єкті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 7 липня у російському Бєлгороді та області пролунала серія потужних вибухів. У місті стався блекаут.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Виконувач обов'язків губернатора Бєлгородської області заявив про ракетну атаку, пошкодження одного з об'єктів у місті та енергетичної інфраструктури.
За інформацією росЗМІ, ймовірним об'єктом атаки є Бєлгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (ЛВУМГ). Після атаки на його території виникла пожежа.
Що відом про Бєлгородське ЛВУМГ?
ЛВУМГ - філія ТОВ "Газпромтрансгаз Москва", що входить до структури ПАТ "Газпром".
Основне завдання підрозділу - експлуатація об’єктів магістрального транспорту газу на території Бєлгородської області та забезпечення надійного транспортування природного газу споживачам регіону.
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