У Бєлгороді пролунали вибухи, місто залишилося без електрики: очевидці повідомляють про удар по енергетичному об’єкту. ВIДЕО

У мережі з'явилися перші кадри та повідомлення місцевих жителів про вибухи в російському Бєлгороді та масштабне знеструмлення міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, очевидці публікують відео та стверджують, що під удар, попередньо, потрапив один з об'єктів енергетичної інфраструктури.

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За словами місцевих жителів, після вибухів значна частина Бєлгорода залишилася без електропостачання.

Офіційного підтвердження інформації про характер ураженого об'єкта та наслідки удару на цей момент немає. Інформація уточнюється.

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