У Бєлгороді пролунали вибухи, місто залишилося без електрики: очевидці повідомляють про удар по енергетичному об’єкту. ВIДЕО
У мережі з'явилися перші кадри та повідомлення місцевих жителів про вибухи в російському Бєлгороді та масштабне знеструмлення міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, очевидці публікують відео та стверджують, що під удар, попередньо, потрапив один з об'єктів енергетичної інфраструктури.
За словами місцевих жителів, після вибухів значна частина Бєлгорода залишилася без електропостачання.
Офіційного підтвердження інформації про характер ураженого об'єкта та наслідки удару на цей момент немає. Інформація уточнюється.
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