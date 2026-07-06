В Белгороде прогремели взрывы, город остался без электричества: очевидцы сообщают об ударе по энергетическому объекту. ВИДЕО

В сети появились первые кадры и сообщения местных жителей о взрывах в российском Белгороде и масштабном отключении электричества в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы публикуют видео и утверждают, что под удар, по предварительным данным, попал один из объектов энергетической инфраструктуры.

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По словам местных жителей, после взрывов значительная часть Белгорода осталась без электроснабжения.

Официального подтверждения информации о характере пораженного объекта и последствиях удара на данный момент нет. Информация уточняется.

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