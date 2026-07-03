ТЭЦ "Мичуринская" подверглась атаке в российском Белгороде: возник пожар. ФОТО
В российском Белгороде подверглась нападению ТЭЦ "Мичуринская".
Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
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Предварительно, атаке подверглась подстанция 110 кВ. После ударов в некоторых районах города начались перебои с электро- и водоснабжением.
Власти Белгородской области подтвердили атаку на регион.
Также, по данным оперштаба, "на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание - пожарные расчеты выехали на место". Кроме того, нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены пять автомобилей.
ТЭЦ "Мичуринская" уже подвергалась атаке в феврале этого года.
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