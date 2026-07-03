Топливный кризис в РФ привёл к дефициту и росту теневого рынка, - Politico

Две трети регионов РФ сообщают о проблемах с топливом после атак на нефтяную инфраструктуру. Кризис усугубил инфляцию, дефицит и вынудил Кремль скрывать масштабы проблем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

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С начала полномасштабного вторжения российскому диктатору Владимиру Путину удавалось оградить население РФ от экономических последствий войны. Однако после украинских ударов по ключевой энергетической инфраструктуре, которые превратили конфликт в топливный кризис, это становится все более невозможным.

О проблемах с поставками топлива уже сообщили две трети из 83 российских регионов.

Дефицит топлива в России создает серьезные трудности для миллионов жителей и негативно сказывается на работе предприятий. Самая сложная ситуация, по имеющимся сообщениям, сложилась во временно оккупированном Крыму, где оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, полностью запретили продажу топлива и столкнулись со значительным спадом туристической активности.

Путин признал проблему, но Кремль скрыл данные

На фоне усугубления топливного кризиса Путин провел совещание с высокопоставленными чиновниками в Москве. При этом он публично заявил, что дефицит топлива якобы не является "критическим".

По информации источников, российские власти засекретили официальные данные о масштабах убытков и внутренних ценах на топливо. Между тем в социальных сетях всё чаще появляются видео с длинными очередями, давкой и конфликтами на автозаправочных станциях.

Россия будет импортировать топливо из Индии из-за проблем на НПЗ

Топливный кризис в России привел к тому, что Индия, являющаяся крупнейшим покупателем российской сырой нефти, начнет экспортировать в РФ часть переработанного топлива.

Согласно материалам, такая необходимость возникла после того, как украинские беспилотники нанесли удары по установкам каталитического крекинга на российских нефтеперерабатывающих заводах. Из-за санкций Россия не может быстро отремонтировать или заменить это высокотехнологичное оборудование.

Аналитик Института Карнеги по международному миру Сергей Вакуленко отметил, что объемы производства бензина в РФ сейчас зависят от того, кто действует быстрее - украинские беспилотники или российские ремонтные бригады.

По его словам, если нынешняя интенсивность ударов сохранится, преимущество будет оставаться на стороне Украины. В то же время Кремль пока располагает достаточными запасами дизельного топлива для грузового транспорта и аграрного сектора. Для стабилизации внутреннего рынка российские власти уже запретили экспорт бензина и авиационного керосина, а также рассматривают возможность ограничения экспорта дизельного топлива.

Дефицит топлива усугубляет экономические проблемы России

Дефицит топлива способствовал расширению теневого рынка, где топливо продается со значительными наценками, что создает дополнительное инфляционное давление.

На этом фоне Центральный банк России в июне снизил ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта - до 14,25%, несмотря на призывы правительства и бизнеса к более решительному смягчению денежно-кредитной политики.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина продолжает выступать против быстрого снижения ставок, предупреждая о риске стагфляции. Ее позицию критикует глава Сбербанка РФ Герман Греф. Оба признают, что экономические трудности страны напрямую связаны с войной, а Греф публично заявил о необходимости скорейшего прекращения боевых действий.

Дополнительным фактором давления на российскую экономику становится сокращение финансовых резервов. По оценке аналитика Германского института международных дел и вопросов безопасности Яниса Клюге, почти половина государственных расходов России в настоящее время направляется на военные и секретные нужды. В то же время объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния РФ сократился с 7% ВВП в начале 2022 года до 1,7% ВВП по состоянию на апрель 2026 года, что свидетельствует о постепенном исчерпании финансовых ресурсов Кремля.

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