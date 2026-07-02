В российском Забайкалье образовалась очередь из сотен автомобилей к АЗС "Роснефти" длиной в 4 километра. ВИДЕО
В Забайкальском крае РФ зафиксировали автомобильную очередь длиной около четырёх километров к одной из автозаправочных станций сети "Роснефть" на фоне топливного кризиса, вызванного ударами Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в соцсетях.
Масштаб коллапса в районе Читы
Первоисточником кадров, снятых с высоты птичьего полёта, стали украинские Telegram-каналы "Exilenova+" и "Supernova+".На видео запечатлена бесконечная вереница автомобилей, заблокировавшая трассу в ожидании возможности заправить баки.
Журналисты-расследователи издания "Медуза" провели подробную верификацию видеозаписи.
"Запись снята возле АЗС "Роснефти" в городском поселении Атамановское в Читинском районе (недалеко от Читы). Судя по видео, длина очереди составляет четыре километра, то есть в ней стоит примерно 600–800 автомобилей", — отмечают в издании.
Режим ЧС и парадокс снабжения
Региональное правительство Забайкальского края еще 25 июня 2026 года официально ввело на территории режим повышенной готовности из-за топливного кризиса. Российские чиновники признают, что коллапс спровоцирован именно успешными атаками украинских беспилотников по ключевым НПЗ страны, которые вывели из строя значительную часть мощностей по производству бензина и дизеля.
Заправка "Роснефти", попавшая на видео, получает топливо с нефтеперерабатывающего завода ННК в Хабаровске. Украина не наносила ударов по этому предприятию.
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