В российском Забайкалье образовалась очередь из сотен автомобилей к АЗС "Роснефти" длиной в 4 километра. ВИДЕО

В Забайкальском крае РФ зафиксировали автомобильную очередь длиной около четырёх километров к одной из автозаправочных станций сети "Роснефть" на фоне топливного кризиса, вызванного ударами Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в соцсетях.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Масштаб коллапса в районе Читы

Первоисточником кадров, снятых с высоты птичьего полёта, стали украинские Telegram-каналы "Exilenova+" и "Supernova+".На видео запечатлена бесконечная вереница автомобилей, заблокировавшая трассу в ожидании возможности заправить баки.

Журналисты-расследователи издания "Медуза" провели подробную верификацию видеозаписи.

"Запись снята возле АЗС "Роснефти" в городском поселении Атамановское в Читинском районе (недалеко от Читы). Судя по видео, длина очереди составляет четыре километра, то есть в ней стоит примерно 600–800 автомобилей", — отмечают в издании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Топливный коллапс: удары украинских дронов по НПЗ парализовали две трети регионов России, — Politico

Режим ЧС и парадокс снабжения

Региональное правительство Забайкальского края еще 25 июня 2026 года официально ввело на территории режим повышенной готовности из-за топливного кризиса. Российские чиновники признают, что коллапс спровоцирован именно успешными атаками украинских беспилотников по ключевым НПЗ страны, которые вывели из строя значительную часть мощностей по производству бензина и дизеля.

Заправка "Роснефти", попавшая на видео, получает топливо с нефтеперерабатывающего завода ННК в Хабаровске. Украина не наносила ударов по этому предприятию.

Что предшествовало

Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора вызвали масштабный дефицит топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Ялте топливо из канистр продают по 1000 рублей за литр. ВИДЕО