У російському Забайкаллі утворилася черга із сотень авто до АЗС "Роснефти" на 4 кілометри. ВIДЕО
У Забайкальському краї РФ зафіксували автомобільну чергу завдовжки близько чотирьох кілометрів до однієї з автозаправних станцій мережі "Роснефть" на тлі паливної кризи через удари України.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео опубліковано у соцмережах.
Масштаб колапсу в районі Чити
Першоджерелом кадрів, знятих із висоти пташиного польоту, стали українські Telegram-канали "Exilenova+" та "Supernova+". На відео зафіксовано нескінченну вервечку автомобілів, що заблокувала трасу в очікуванні можливості заправити баки.
Журналісти-розслідувачі видання "Медуза" провели детальну верифікацію відеозапису.
"Запис зняли біля АЗС "Роснефти" у міському поселенні Атамановське в Читинському районі (неподалік Чити). Судячи з відео, довжина черги становить чотири кілометри, тобто в ній стоїть приблизно 600–800 автомобілів", - зазначають у виданні.
Режим НС та парадокс постачання
Регіональний уряд Забайкальського краю ще 25 червня 2026 року офіційно ввів на території режим підвищеної готовності через паливну кризу. Російські чиновники визнають, що колапс спровокований саме успішними атаками українських безпілотників по ключових НПЗ країни, які вивели з ладу значну частину потужностей із виробництва бензину та дизеля.
Заправка "Роснефти", яка потрапила на відео, отримує паливо з нафтопереробного заводу ННК у Хабаровську. Україна не завдавала ударів по цьому підприємству.
Що передувало
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