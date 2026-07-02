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Новини Удари по РФ Паливна криза в РФ
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Паливний колапс: удари українських дронів по НПЗ паралізували дві третини регіонів Росії, - Politico

Удари ЗСУ по НПЗ спровокували паливну кризу в РФ

Українські ракетні удари та атаки безпілотників по ключових об'єктах енергетичної інфраструктури РФ зруйнували міф Кремля про "непомітну війну".

Як повідомляє видання Politico, успішні дії України перетворили війну на безпосередню та дедалі гострішу паливну кризу для мільйонів росіян, передає Цензор.НЕТ.

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Масштаби дефіциту та реакція Кремля

Наразі про серйозні проблеми з постачанням палива звітують дві третини з 83 регіонів Росії. Це не лише створює щоденні незручності для громадян, а й ставить під загрозу життєздатність місцевого бізнесу.

Особливо критична ситуація склалася в тимчасово окупованому Криму. Там так звана "влада" вже оголосила надзвичайний стан і заборонила продаж палива, що фактично знищило туристичний сезон.

Читайте: Росія обговорює з іншими країнами імпорт нафтопродуктів, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін був змушений публічно визнати наявність проблеми на зустрічі з топчиновниками. Попри спроби применшити масштаби і заяви про те, що дефіцит "не є критичним", Кремль вдався до радикальних дій. Росія офіційно засекретила внутрішні ціни на пальне, додавши їх до переліку економічних даних, які більше не оприлюднюються.

За інформацією джерел, Україна цілеспрямовано б'є по унікальних технологічних установках нафтопереробних заводів. Через санкції Росія не здатна самостійно відремонтувати чи замінити це обладнання.

І тепер Індія, яка є найбільшим покупцем сирої російської нафти, змушена експортувати частину переробленого бензину назад до РФ, щоб урятувати країну-постачальника від колапсу.

Аналітики зазначають, що наразі обсяг палива в РФ залежить виключно від атак українських БПЛА. Оскільки інтенсивність атак не знижується, перевага залишається за Києвом, - пише Politico.

Читайте: Бензин із Білорусі для Росії подорожчав майже вдвічі за місяць, - росЗМІ

Автор: 

путін володимир (25553) росія (70685) Україна (7565)
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Топ коментарі
+4
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить." Франко
https://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33
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02.07.2026 09:39 Відповісти
+2
буде добре, коли заколапсують мацква та підер, і зупиняться аеропорти...
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02.07.2026 09:41 Відповісти
+2
Або у валізі втоплять
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02.07.2026 10:01 Відповісти

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