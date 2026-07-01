Бензин із Білорусі для Росії подорожчав майже вдвічі за місяць, - росЗМІ

Ціни на бензин, який Росія закуповує в Білорусі, різко зросли на тлі паливної кризи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема й видання "Коммерсант".

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Ціни стрімко зростають

За даними Національної біржової цінової агенції, вартість бензину АІ-92 з постачанням до Росії за тиждень зросла на 6% – до 127 тисяч рублів за тонну.

Водночас із початку травня ціна білоруського бензину збільшилася у 1,8 раза.

У червні на біржі продали 79,38 тисячі тонн білоруського бензину, тоді як торік його обсяги були мінімальними.

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Росія нарощує імпорт пального

Крім бензину, Росія збільшує закупівлі авіаційного гасу. У травні імпорт із Білорусі сягнув 5,17 тисячі тонн – майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року. За перші десять днів червня до РФ вже поставили ще 2,6 тисячі тонн.

За оцінками учасників ринку, білоруські нафтопереробні заводи здатні забезпечити пальним Московський регіон, однак їхніх виробничих потужностей недостатньо для повного покриття потреб.

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