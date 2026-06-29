Паливна криза в Росії: за перепродаж бензину громадян почали переслідувати, - ЗМІ
В Іркутській області Росії правоохоронці почали переслідувати місцевих жителів, які намагалися перепродавати бензин за завищеними цінами на тлі паливної кризи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на регіональне управління МВС РФ.
На продавців бензину склали адміністративні протоколи
Російська поліція оформила чотири адміністративні протоколи за статтею про здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації або спеціального дозволу.
У трьох випадках паливо намагалися продавати через інтернет, ще в одному – безпосередньо біля автозаправної станції.
Одним із порушників став 20-річний житель Іркутської області, який розмістив оголошення про продаж бензину по 250 рублів за літр. Замість покупців до нього прибули співробітники поліції.
У регіоні діє режим підвищеної готовності
Наприкінці минулого тижня губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв запровадив у регіоні режим підвищеної готовності через паливну кризу.
Він доручив поліції та Росгвардії забезпечувати громадський порядок у чергах на автозаправних станціях і припиняти незаконний перепродаж бензину.
Паливна криза в Росії триває вже кілька місяців на тлі систематичних ударів Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах. Через дефіцит бензину обмеження на його продаж уже запровадили більш ніж у 50 регіонах РФ, а країна була змушена розпочати закупівлю пального в Азії та скоротити його експорт.
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