Паливна криза в Росії: за перепродаж бензину громадян почали переслідувати, - ЗМІ

В Іркутській області Росії правоохоронці почали переслідувати місцевих жителів, які намагалися перепродавати бензин за завищеними цінами на тлі паливної кризи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на регіональне управління МВС РФ.

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На продавців бензину склали адміністративні протоколи

Російська поліція оформила чотири адміністративні протоколи за статтею про здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації або спеціального дозволу.

У трьох випадках паливо намагалися продавати через інтернет, ще в одному – безпосередньо біля автозаправної станції.

Одним із порушників став 20-річний житель Іркутської області, який розмістив оголошення про продаж бензину по 250 рублів за літр. Замість покупців до нього прибули співробітники поліції.

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У регіоні діє режим підвищеної готовності

Наприкінці минулого тижня губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв запровадив у регіоні режим підвищеної готовності через паливну кризу.

Він доручив поліції та Росгвардії забезпечувати громадський порядок у чергах на автозаправних станціях і припиняти незаконний перепродаж бензину.

Паливна криза в Росії триває вже кілька місяців на тлі систематичних ударів Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах. Через дефіцит бензину обмеження на його продаж уже запровадили більш ніж у 50 регіонах РФ, а країна була змушена розпочати закупівлю пального в Азії та скоротити його експорт.

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