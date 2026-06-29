Топливный кризис в России: за перепродажу бензина граждан начали преследовать, - СМИ

В Иркутской области России правоохранительные органы начали преследовать местных жителей, пытавшихся перепродавать бензин по завышенным ценам на фоне топливного кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

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На продавцов бензина составили административные протоколы

Российская полиция оформила четыре административных протокола по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения.

В трех случаях топливо пытались продавать через интернет, еще в одном — непосредственно возле автозаправочной станции.

Одним из нарушителей стал 20-летний житель Иркутской области, который разместил объявление о продаже бензина по 250 рублей за литр. Вместо покупателей к нему прибыли сотрудники полиции.

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В регионе действует режим повышенной готовности

В конце прошлой недели губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел в регионе режим повышенной готовности из-за топливного кризиса.

Он поручил полиции и Росгвардии обеспечивать общественный порядок в очередях на автозаправочных станциях и пресекать незаконную перепродажу бензина.

Топливный кризис в России продолжается уже несколько месяцев на фоне систематических ударов Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Из-за дефицита бензина ограничения на его продажу уже ввели более чем в 50 регионах РФ, а страна была вынуждена начать закупку топлива в Азии и сократить его экспорт.

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